Kelly Sildaru konkurent kardab kõrgust

Tuleval nädalavahetusel toimuvad teatavasti Ameerikas Aspenis X-Mängud, mille eel tuli üks medalipretendente välja omajagu üllatava avaldusega. «Ma kardan kõrgust, mistõttu on üsna närvesööv minna Big Airi tellingutest üles ja seista mitmekorruselise maja kõrgusel. Ent kui suusad on juba jalas ning sa vaatad üle ääre, siis selline vaatepilt on mulle harjumuspärane,» rääkis 2014. aastal X-Mängudel hõbemedali teeninud Voisin.

2014. aastal pidi Voisin minema Sotši taliolümpiale, minnes registreerimisel ajalukku sellega, et ta oli alates 1972. aastast kõige noorem ameeriklasest taliolümplane, ent paraku murdis ta treeningul pindluu ja seega jäi Venemaale minemata. Uued taliolümpiamängud toimuvad aga juba järgmisel aastal Lõuna-Koreas Pyeongchangis.

X-Mängud algavad Eesti aja järgi laupäeva öösel vastu pühapäeva, kui kell 03.15 asub tiitlikaitsja Sildaru koos seitsme konkurendiga võitlema Big Airi esikoha eest. Pargisõidu võistlus algab meie aja järgi pühapäeva õhtul kell 19.00.

Postimees on Aspenis kohal ning vahendab vahetuid muljeid otse võistluspaigast!