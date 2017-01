Maailma esireket ei esinda veebruari alguses oma koduriiki

«Ta on tohutult palju pidanud kannatama. Mitte ainult nüüd, kuid ka 2016. aasta viimastel kuudel,» ütles Suurbritannia meeskonna kapten Leon Smith, viidates ka jaanuari alguses toimunud Doha turniirile, kus Murray kaotas finaalis maailma teisele numbrile, serblasele Novak Djokovicile. «Meil pole küllalt aega taastumiseks. Peame mõtlema ka ülejäänud hooaja peale, sest see on oluline,» põhjendas ta. Smith lisas, et vahet pole, milline tipptennisist sa oled, igal juhul tuleb teha raskeid valikuid oma mängukalendris, et kogu aasta vastu pidada.

Seega esindavad 3. veebruaril algaval Fed Cupil meesüksikmängus Suurbritanniat Dan Evans (ATP 51.) ja Kyle Edmund (ATP 46.).