Johaugi advokaat kasutab sama argumenti, mida toonitasid ka Šarapova kaitsjad

Johaug jäi eelmise aasta oktoobri keskel vahele anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega. Sportlase enda sõnul sattus aine organismi, kuna ta kasutas päikesest põlenud huulte raviks kreemi nimega Trofodermin, mis sisaldab muuhulgas ka klostebooli. Kreemi andis talle suusakoondise arst Fredrik Bendiksen ja kumbki ei märganud, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Bendiksen, kes pärast skandaali ametipostilt taganes.

Kui homme algava istungi sihiks on Johaugi karistuse pikkuse kindlaks määramine, siis novembri lõpus avaldas Norra antidopinguagentuur, et nemad soovitavad Johaugi 14 kuuks võistlustelt eemaldata. Lõpliku otsuse teeb Norra Olümpiakomitee distsiplinaarkomitee. Lisaks on Ullevaali staadioni ruumides kohal nii Norra antidopinguagentuur kui ka Johaugi esindajad.

Johaugi advokaat Christian Hjort sõnas portaalile NRK, et kui komisjon otsustab siiski Johaugile keelu määrata, peaksid nad arvestama proportsionaalsuse printsiibiga. «See on põhimõte, mille kohaselt tuleb rikkumise ja karistuse ebaproportsionaalsuse korral karistust vähendada,» rääkis Hjort, kelle sõnul 14-kuuline võistluskeeld rikuks seda printsiipi. «Meie peamine nõue on, et võistluskeeluks pole põhjust, aga kui otsustatakse teisiti, siis peaks see meie arvates olema tunduvalt lühem kui 14 kuud,» lisas ta.

Viimati rõhus sellele printsiibile Venemaa tennisetähest endine maailma esireket Maria Šarapova, kes teatas mullu märtsis, et andis 2016. aasta alguses Austraalia lahtiste meistrivõistluste ajal positiivse dopinguproovi, jäädes vahele meldooniumi tarvitamisega, mis lisati keelatud ainete hulka 1. jaanuarist 2016. Šarapova sõnul polnud ta selle asjaoluga kursis, mistõttu ta endale süüd ei näinud. Kui algselt määras Rahvusvaheline Tenniseliit (ITF) Šarapovale kahe aasta pikkuse võistluskeelu, siis Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) vähendas selle 15 kuule.