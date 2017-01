Risto Lepp loob Tallinnasse minikäsipalli treenerite akadeemia

ARENG INIMESENA LÄBI TREENERIKOGEMUSE

«Soovime noori treenereid julgustada, pidevalt täiendada ning anda võimalust koheselt ka abitreeneritena praktikas kätt proovida. Samuti tähtsustame pidevat tagasisidet ning kasutame mentortreenerite programmi, et noored juhendajad saaks kogenumalt kolleegilt pidevat tagasisidet ja nõu. Kui suudad edukalt ja distsiplineeritult juhtida 7-aastaste rüblikute gruppi, siis on maailmas vähe asju, millega elus hakkama ei saa. Treeneriamet on suurepärane võimalus kasvatada oma juhtimisoskuseid, saada juurde enesekindlust ning areneda inimesena. Treenerina on võimalus mõjutada väga positiivselt paljude laste elu ning mis võiks parem olla, kui anda oma panus vaimselt ja füüsiliselt tervete inimeste kasvatamiseks. Kui lastest peaks saama tippsportlane, siis see on vaid boonus,» jätkas Lepp.

TREENERIAMET AU SISSE

«Eestis on seni olnud treeneriteks enamasti pühendunud fanaatikud, kes teevad oma tööd missioonitundest. Õnneks saavad riik ja omavalitsused järjest rohkem aru, et noorte liikumisharrastusse ning lastega töötavatesse treeneritesse rohkem investeerides saame tulevikus parema tervisega ja oma tervise eest endale vastuse võtvad teadlikumad inimesed. Kuid kui riik soovib tulevikus spordis tipptasemel kaasa rääkida ka maailma mastaabis, siis tuleb selleks luua süsteem, viia ühiskonnas treeneriamet au sisse ning seda senisest enam väärtustada. Kui suudame motiveerida helgemaid päid proovimaks kätt treeneritöös, algul kooli või põhitöö kõrvalt, siis küll nende hulgast koorub ka tipptreenereid,» ütles Lepp.

KÕIKIDEL VÕIMALUS EESTI KÄSIPALLI ARENDADA

«Olen oma missiooniks võtnud Eesti käsipalli kogukonna laiendamise ning arendamise. Soovime käsipalli kandepinda Eestis jõudsalt laiendada ning ala populariseerida, kuna paljudes Euroopa riikides (nt. Taani, Norra, Island, Saksamaa, Prantsusmaa, Ungari, Horvaatia, Sloveenia ja Montenegro) on käsipall peale jalgpalli ala number kaks ning Eestis seni olnud niivõrd alahinnatud. HC Tallinn on supernäide – ükskõik, kuhu me oleme noortegrupi teinud, siis enamik grupid on kohe suurepäraselt käima läinud ning laste huvi ala vastu on suur. Tänapäeval on minikäsipall tänu pehmetele pallidele ning lihtsustatud reeglitele lastele isegi kergem mäng kui jalgpall, kuna käega on võimalik palli paremini kontrollida kui jalaga. Käsipalli eeliseks on ka asjaolu, et mängus saavad ühtviisi edukalt hakkama nii lühemad kui ka pikemad, kõhnemad ja turskemad, kuna erinevaid mängupositsioone leidub kõikidele kehatüüpidele. Kui keegi noor ja särasilmne inimene Kärdlast või Kiviõlist soovib käsipalli arendama hakata, siis andku ainult teada, koolitame ta otseloomulikult tasuta välja, organiseerime mentori, pallid, väravad ja muud hädavajaliku ning aitame uutel traditsioonidel tekkida,» sõnas Lepp.

Kursuse juhendaja CV:

NIMI: Risto Lepp

SÜNNIAEG: 14.01.1983

PEREKONNASEIS: elukaaslane Triin, tütar Amira

HARIDUS:

Tallinna Kuristiku Gümnaasium – 2001

Viborgi kehakultuuri rahvaülikool (Taani) – 2004

Tallinna Pedagoogika Ülikool (Kehakultuuri õpetaja bakalaurus) – 2005

Tallinna Ülikool (Kehakultuuri õpetaja magister) – 2008

Estonian Business School (rahvusvaheline ärijuhtimine, MBA) – 2011 – …

KÄSIPALLURIKARJÄÄR:

– Eesti meeste käsipallikoondise mängija 2000-2012

– Professionaalne käsipallur Saksamaal (SV Anhalt Bernburg), Hispaania (BM Labaro Toledo ja Bidasoa Irun), Luksemburgis (HB Dudelange) ja Eestis (HC Tallas ja HC Kehra)

– 3 x Eesti meister (HC Kehra 2006, 2009 and 2012); 3 x Eesti karikavõitja (HC Kehra 2005, 2008 and 2011); 2 x Balti liiga võitja (HC Kehra 2006 and 2012); 1 x Luksemburgi karikavõitja (2012)

TREENERIKARJÄÄR:

– EOK treenerikutse EKR 7 (meistertreener)

– Treenerikogemus Eestis miniklassist täiskasvanuteni

– Treenerikogemus noorte pea- ja abitreenerina Luksemburgis, Saksamaal ja Hispaanias

– 1 x Eesti meeste meister abitreenerina (HC Kehra – 2014)

KEELED: Inglise, soome, saksa, hispaania, vene