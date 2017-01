Enesetapumõtetega endine noorte maailmameister suri 31-aastaselt

Simferopolist pärit Grabovski tegi endale nime, kui Madridis U23 MM-il kulla pälvis. Samal aastal ja järgneval hooajal tuli ta Euroopa meistriks temposõidus. Läks aasta enne, kui ta profiklubisse jõudis. 2006. aasta lõpus pedaalis Grabovski stažöörina Quick-Step-Innergeticus, teenides kaheks järgmiseks hooajaks profilepingu. Aastatel 2009-2011 kuulus ta ISD tiimi koosseisu, kirjutas rattauudised.ee.

Seejärel Grabovski karjäär tipptasemel ka lõppes. 2010. aastal rääkis Grabovski avalikult oma alkoholiprobleemist. Esimestel profiaastatel kimbutas teda niivõrd suur masendus, et alkoholi liigtarvitades oli sportlane kahel korral lähedal enesetapule. Samas eitas ta narkootikumide tarvitamist.

Sad to hear of Dmytro Grabovskyy's passing at the age of 31; an incredibly talented rider whose troubles highlight key issues in cycling. pic.twitter.com/Or80jAAl8v