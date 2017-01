Eesti noortekoondised said teada järgmised vastased

Valiksarja esimeseks ringiks olid novembris toimunud Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlused, kus nii neidude kui noormeeste seas esikoha saanud koondised kindlustasid automaatselt koha juulis toimuvatele finaalturniiridele, vahendas volley.ee.

Toomas Jasmini ja Raigo Tatriku käe all mänginud 2001/2002 sündinud noormeeste koondis tegi suurepärase turniiri. Avamängus kaotati küll 0:3 Poolale, ent seejärel nopiti neli järjestikust võitu. Kirsiks tordil oli 3:2 edu Venemaa üle. Kokkuvõttes said nii Eesti kui Venemaa neli võitu, ent idanaabritel oli punkte 13, meil 11.

Valiksarja teises ringis kohtume 13.-16. aprillini Bulgaarias toimuval turniiril võõrustajate kõrval Islandi ja Rumeeniaga. Türgis ajavahemikul 3.-11. juulini toimuvale finaalturniirile pääsevad viie alagrupi võitjad ja parim teise koha omanik. Koha EM-il on Türgi ja Venemaa kõrval taganud Itaalia, Kreeka, Soome ja Tšehhi.

Peeter Vahtra ja Margit Keerutaja juhendatav 2002/2003 sündinud tütarlaste koondis läheb valiksarja teises ringis vastamisi Belgia, Islandi ja Taaniga (turniiri korraldaja). Neljast alagrupist pääsevad EM-ile kvartettide võitjad ja kaks paremat teise koha omanikku.

Neidude U16 EM-finaalturniir toimub 21.-29. juulini Bulgaarias ja regionaalsete turniiride võitjatena on koha sinna taganud Itaalia, Soome, Tšehhi, Türgi ja Venemaa.