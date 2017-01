Kogenud Brasiilia treener: Neymar tõukab Ronaldo ja Messi troonilt

Scolari kaasmaalane Neymar on kuulunud varasemalt küll Ballon D'Ori lõppvalikusse, kuid seni on mees trofeeta jäänud. Scolari usub aga, et see on lähiajal muutumas, vahendas Soccernet.ee.

«Ronaldo ja Messi on alati sentimeeter haaval võidelnud maailma parima nimetuse eest, aga nüüdseks usun,et sinna diskussiooni sekkub kahe aasta jooksul ka Neymar. Tõenäoliselt on ta juba praegu ühte neist alistamas, sest ta on üks parimaid mängijaid, kellega kunagi töötanud olen,» väitis Scolari.