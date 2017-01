Postimehe otsepilt: Kohila naiskond võõrustab eurosarjas tugevat Saksamaa klubi

Kaks nädalat tagasi Saksamaal peetud avamatši võitis Stuttgarti naiskond kindlalt 3:0 (25:13, 25:17, 25:12). Üks aspekt, mis on Kohila naiskonnal toonase mänguga parem, on matšiks valmistumine. Reis Saksamaale kujunes kavandatust pikemaks, lisaks oli osal mängijatel, kelle seas ka võistkonna põhipommitaja Kertu Laak, ja peatreener Peeter Vahtra all lumetormi tõttu kaks päeva pikemaks veninud tagasitulek Rumeenias toimunud U20 vanuseklassi MM-valikturniirilt, vahendas volley.ee.

«Selles mõttes on nüüd rahulikum ja parem, et oleme saanud kodus olla ja rahulikult mänguks valmistuda. Samas on selge, et midagi kerget meid ei oota, kuna vastas on naiskond, kes läheb võitma nii eurosarja kui Saksamaa Bundesligat,» sõnas Vahtra. Tugevas Saksamaa kõrgsarjas ollakse 15 vooru järel kolmandad, liidrikohal olevast Schwerinist lahutab neid kaks punkti. Stuttgarti võistkonda kuuluvad koguni kaheksa erineva riigi pallurid. Saksamaa kõrval on esindatud Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, Holland, Sloveenia, Tai, Tšehhi ja Ungari.

«Maailma mõistes ei ole nad hirmpikad, ent nad on haruldaselt kogenud ja nende pallikäsitlus on väga heal tasemel. Peame riskiservil sajaprotsendiliselt õnnestuma, sest kui nad saavad servi hästi vastu, on neil tohutud võimalused mängida ennast meie ühese bloki vastu ja sealt ka väga tugevalt lüüa,» analüüsis Vahtra. «Meie peame jällegi arvestama, et lihtsad pallid nende vastu maha ei jää ja silmad kinni lööma minemised tulevad blokist tagasi. Peame õnnestuma rohkem olukordades, kus on vaja kätest välja lüüa.»

Positiivne sõnum on seegi, et kohtumises peaks väljakule jooksma kohe avamängu alguses selga vigastanud Kohila nurgaründaja Anastasia Gorina.