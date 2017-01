Legendaarne ManU treener: keegi ei löö Rooney rekordit üle

Nädalavahetusel Inglismaa kõrgliigas peetud mängus lõi Rooney Unitedi eest oma 250. värava, mis kergitas ta klubi ajaloo suurimate väravaküttide edetabelis esikohale. Unitedit aastatel 1986-2013 juhtinud Ferguson avaldas arvamust, et kuna tänapäeval vahetavad mängijad palju klubisid, ei pruugi ManU oma ajaloo jooksul enam kunagi näha meest, kes nende eest nii pikalt mängib ja Rooney rekordi üle lööb.

«Tänapäevase mängu juures on keeruline näha, et klubil oleks mehi, kes püsiksid nendega kümme aastat,» rääkis Ferguson Rooneyst, kes on Manchesteri meeskonnas olnud alates aastast 2004.