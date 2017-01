175 000 eurot nädalas: Klavani klubikaaslane sõlmis Liverpooliga uue lepingu

24-aastane Brasiilia koondislane hakkab BBC andmetel palka saama 175 000 eurot nädalas - keegi teine Liverpoolis nii palju ei teeni. Võrreldes varasemaga suureneb tema teenistus ligi kaks korda. Vanadel tingimustel oleks Coutinho leping kestnud 2020. aastani.

Kuigi Coutinho vastu on huvi tundnud ka teised suurklubid, sealhulgas Barcelona, pole uues lepingus väljaostuklauslit.

Coutinho mängib Liverpoolis aastast 2012 ja selle ajaga on ta klubi särki kandnud 162 korral ning löönud 35 väravat. Sel hooajal on ta 17 mänguga kirja saanud 6 tabamust, aga novembris vigastas ta hüppeliigest ja see hoidis teda seitse nädalat platsi kõrval.

