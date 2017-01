Lasteaiamängud NBAs: Wizardsi pallurid tulid kohtumisele mustas ja matsid 17-kordse meistri maha

Ööl vastu tänast peetud kohtumise eel lubasid Wizardsi mängijad, et tulevad kohtumisele mustas riietuses, mis tähendavat Celticsi matuseid. Nii läkski - Wizardsi ässad sammusid enne mängu riburada mustades riietes Washingtoni Verizoni Centeri koridoridest läbi ja pealekauba said nad magusa 123:108 võidu.

NBA staarid on sarnaseid trikke ka varem teinud, aga tavaliselt on mustad riided ja matuseatribuutika välja toodud play-off'is, mitte enne näiliselt tähtusetut põhihooaja kohtumist. Reporterite eest läbi käinud Wizardsi poolakast tsenter Marcin Gortat tunnistaski, et tema idee see polnud ja teda pole mõtet lapsikuses süüdistada, aga solidaarsusest tiimikaaslaste vastu ajas ta siiski musta T-särgi ja püksid jalga.

Juba 14. järjestikuse koduvõidu saanud Wizardsi resultatiivseim oli 31 punktiga Bradley Beal, John Walli arvele jäi 27 punkti ja 9st väljakult sooritatud viskest 8 tabanud Gortat lisas 16 silma. Celticsi poolelt vastas Isaiah Thomas 25 punkti ja 13 lauapalliga. Wizards on sel hooajal Celticsit võitnud kahel korral, aga kaks nädalat tagasi võeti Bostonis vastu üheksapunktiline kaotus.

Siis oleks Wall läinud Celticsi ääremängija Jae Crowderiga peaaegu kaklema, kaks kuud varem tegi Wall Celticsi tagamehe Marcus Smarti vastu ebasportliku vea ja saadeti platsilt minema. Pinged olid üleval ka pärast tänase kohtumise lõppu ja seetõttu jälgisid viis mundrikandjat meeskondade riietusruumide juures, et ähvardused piirduksid ainult sõnadega.

Celticsi liider Isaiah Thomas ei pidanud Wizardsi aktsiooni millekski. «Nägin jah, et nad kavatsevad mustas saabuda ja hakkasin lihtsalt naerma. See on armas, et nad nad musta kannavad. Play-off ei käi veel ja seitsmendat mängu ei ole,» rääkis ta CSNile. Pärast kohtumist oli Thomasel samuti huvitav sõnum: «Pole mõtet tõelise tapjaga jamada.» Mida iganes see tähendab.

