Vanameistrid rullivad Eesti ujumise ajaloo kaante vahele

Deivil Tserp on varasemalt koostanud nii Eesti aerutamise ajalugu kajastava 450leheküljelise raamatu kui ka «Eesti kergejõustiku kullakambri» (400 lk).

Eesti ujumisest jutustava raamatu paksuseks on planeeritud 500-600 lehekülge. Nii mahukate raamatute kirjutamine on aga alati meeskonnatöö ning kaasautoritena aitavad Eesti ujumise lugu kirja panna Toivo Viilep, Gunnar Press, Tõnu Meijel, Helle-Iris Michelson, Mati Eliste, Enn Lepik, ja Liina Laul.

Raamatus ei ole plaanis rääkida pelgalt tiitlivõistlustelt medaleid toonud ujujate tulemustest, vaid ka sportlaste, nende toetajate ja treenerite persoonidest, eraelust ning põnevatest juhtumistest.

Raamatu sisu jaguneb järgnevalt:

Portreelood – põnevad persoonid ja nende lood, kus käsitletakse nii praegusi kui ka endisi ujujaid. Portreelugusid panevad peamiselt kokku Deivil Tserp, Gunnar Press, Toivo Viilep ning Helle-Iris Michelson.

Eesti ujujad olümpial – olümpial ujunud sportlastest kirjutab Deivil Tserp.

Klubid ja treenerid – Eesti edukamate ujumisklubide ajaloost, treeneritest ja parimatest sportlastest kirjutavad Tõnu Meijel, Deivil Tserp ja Enn Lepik.

Meisterujujad ja U-klubi – meisterujujatest kirjutab Mati Eliste.

Avaveeujumine – avaveeujumisest kirjutab Liina Laul.

Statistika – see peatükk hõlmab endas Eesti ujujate kõrgeid kohti tiitlivõistlustel ja NSV Liidu meistrivõistlustel. Statistika kogub kokku Toivo Viilep.

Tänaseks päevaks on kogutud juba mitu portreelugu, saavutatud kokkuleppeid erinevate asjaosalistega ning võib öelda, et töö on täies hoos. Raamatu ettetellimine algab enne suve ning kõvakaaneline vähemalt 500leheküljeline raamat valmib juba selle aasta novembris.