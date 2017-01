Johaug kirjeldas üleelamisi: arvasin, et keegi lähedastest on surnud

«Olin just puhanud ja avastasin, et Löfshus on mulle helistanud. Ühtlasi märkasin Norra antidopingu liidult saadud sõnumit salasõnaga, mis andis mulle ligipääsu nende kodulehel olevale dokumendile. Algul ma ei taibanud, milles asi. Arvasin, et mu perekonnaga on midagi juhtunud, ja helistasin Löfshusile tagasi. Halisesin torusse, et ta ütleks, mis on juhtunud – kartsin, et keegi on surnud,» rääkis Johaug protsessil.

«Tema aga küsis vastu, kas sain antidopingult sõnumi. Ütlesin, et jah, mulle saadeti salasõna. Ta ütles, et tuleb minu juurest läbi, aga proovisin ise kohe salasõna kasutada ja nägin teadet, et mu dopinguproov on olnud positiivne. Olin šokis. Nils Jacob (Johaugi elukaaslane Nils Jacob Hoff – toim) tuli poest koju ja kuulis mind nuuksumas,» kirjeldas norralanna üleelamisi.

Just arstiteadust õppinud Hoff oli see, kes aimas, et tegu võib olla põletusvastase kreemiga, mille Johaug sai Norra koondise arstilt Fredrik Bendiksenilt. Praegu kannab Johaug 14 kuu pikkust esialgset võistluskeeldu.