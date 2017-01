Postimees Aspenis: miks ja kuidas X-mängud alguse said?

Nagu Ühendriikide meediaesindajad tagantjärele meenutavad, ei pakkunud üheksakümnendate alguses ameeriklaste traditsioonilised spordialad nagu Ameerika jalgpall ja pesapall noorele peale kasvavale põlvkonnale enam nii palju huvi nagu nende vanematele. Pigem huvitas neid kaubanduskeskustes ringi kolamine ja parkimisplatsidel ruladega trikkide tegemine. Loomulikult leidus inimesi, kelle arvates oli võimalik noorte muutunud vaba aja eelistused rahaks ümber pöörata.

Härjal haaras sarvist telekanal ESPN, kes otsustas 1993. aastal eraldada ekstreemsportlastele raha oma võistluse korraldamiseks. Grupi inimeste tööks jäi lihtsalt välja töötada kontseptsioon ja 1994. aasta 12. aprillil teatati, et järgmise aasta juunis toimuvad Rhode Islandil esimesed suvised ekstreemspordimängud. Võistluse esialgne nimi (Ekstreemspordimängud) ei jäänud aga pikalt püsima, kuna leiti, et lihtsam ja löövam nimi X-mängud aitaks suurendada brändi turundamise võimalusi ja olla igas keeles kõigile arusaadav.

Tagantjärele on avaldatud, et ESPN kulutas esimese võistluse peale 10 miljonit USA dollarit, kohale meelitati umbes 200 000 pealtvaatajat ja kohe oldi projektist vaimustuses. Kui esialgu plaaniti võistlust korraldada iga kahe aasta tagant, siis edu taustal leiti, et mõistlik on X-mänge pidada iga aasta.

Kahe aastaga kasvati juba niivõrd edukaks, et 1997. aastal otsustati Californias Big Bear Lake’is maha pidada esimesed talvised X-mängud. Talimängude kavast võis leida selliseid alasid nagu lumesaani kross ning mööda jääseina ronimine, mistõttu tembeldati talvine jõuproov suvisest veel ekstreemsemaks.

Praeguseks on tänu X-mängudele saanud lumelauasõidust, vigursuusatamisest ja BMX-rattaga kihutamisest juba peavoolualad ning paljud neist on endale koha leidnud ka traditsioonilisemate alade kõrval olümpiamängudel. Siiski on ekstreemsportlased jäänud pigem oma juurte juurde ja peavad just X-mänge kõige tähtsamaks jõuprooviks.

Üks eredamaid näiteid selle kohta leidis aset 2002. aastal, kui esimest korda jõuti talvise võistlusega Aspenisse, kuhu see on ka pidama jäänud. Kõvasti lisas ettevõtmisele kaalu fakt, et vaid mõni nädal enne Salt Lake City olümpiamänge osales Ühendriikide lumelauakoondis täies koosseisus X-mängudel. 2002 oli eriline veel mitmes mõttes, kuna esimest korda tehti otseülekandeid ja võistluskavva võeti nüüdseks eestlastele südamelähedane pargisõit.

Vahelduva eduga on talvine jõuproov lisaks USA-le toimunud ka Euroopas. Aastatel 2010 kuni 2013 jagati medaleid Prantsusmaal Tignes. Eelmisel aastal jõudis jõuproov ka Oslosse, tänavu võisteldakse lisaks Aspenile veel märtsi alguses 1994. aasta olümpialinnas Lillehammeris.