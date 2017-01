Ränka avariisse sattunud tippsprinter: nagu oleks Tysoniga 200 raundi poksinud

Ellington ja tema koondisekaaslane Nigel Levin sattusid nädala eest Hispaanias Tenerife saarel treeninglaagris viibides ränka avariisse, kui nende mootorratas põrkas kokku vastassuunavööndis liikunud turisti autoga. Mõlemal mehel diagnoositi vaagnaluumurd ning Ellington murdis lisaks veel kahest kohast jala ja vigastas nägu, kirjutab BBC.

«Operatsioonilt tagasi, kõik läks hästi,» kirjutas lennukiga kodumaale transporditud ja Londonis lõikusel käinud Ellington Twitteris. «Tunne on küll selline, nagu oleks poksinud 200 ringi Mike Tysoniga ja jooksnud 50 maratoni!»

Ellington osales suvistel Rio olümpiamängudel 100 meetri jooksus ja 4x100 meetri teatejooksus. 2014. ja 2016. aasta Euroopa meistrivõistlustel kuulus ta kuldmedali võitnud Suubritannia teatenelikusse. 27-aastane Levine oli samuti 2014. aasta EMi kuldse neliku liige, kuulus Rios Suurbritannia 4x400 meetri teatenelikusse ning võitis teatemeeskonna koosseisus kuldmedali ka 2013. aasta sise-EMil.

Out of surgery, all went well.

Feel like I have done 200 rounds with Tyson and 50 marathons.