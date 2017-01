Legendaarne rada jäeti vormel-1 sarja testigraafikust välja

Esimene testivõimalus avaneb tiimidel 18. ja 19. aprillil Bahreini etapi järel Sakhiri ringrajal. Teine test, mis viidi Suurbritanniast üle Ungarisse Hungaroringile, toimub 1. ja 2. augustil. Pärast seda, kui hooajasisesed testid pärast 2012. aastat taastati, on Silverstone’is sõidetud pea igal aastal, vaid tunamullu jäi test seal vahele.

Silverstone peab leppima Pirelli testiga, kuhu rehvifirma valib ise osaleva tiimi või mitu. Lisaks toimub pärast hoaja viimast etappi 28. ja 29. novembril Abu Dhabis tavapärane kaks päeva kestev test, kus tavapäraselt saavad oma võimaluse tulevikutähed. Seekord pannakse ilmselt aga eeskätt rõhku uute rehvide katsetamisele, mis 2018. aastal kasutusele võetakse.

Uusi rehvisegusid välja töötav Pirelli on saanud ka loa 25 hooajasiseseks testipäevaks ning vähemalt kaheksa tiimi on juba kinnitanud valmidust sellistel rehvitestidel osaleda. Bahreini ja Ungari testidel on tiimidel autodega tegutsemisel vabad käed, kuid nad peavad neljast päevast kahel kasutama noori sõitjaid, kes pole varem osalenud rohkem kui kolmel etapil. Kaks hooajaeelset testi toimuvad tavapäraselt Barcelona ringrajal.

Vormel-1 sarja tänavune testigraafik: