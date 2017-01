Postimees Aspenis: Kelly Sildaru päevakava X-mängudel on ülimalt tihe

«Teisipäeval sadas lund ning olud olid keerulised. Keegi seetõttu rajal eriti ei punnitanudki,» rääkis Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru esimese harjutuskorras kohta. «Reilidel sai sõidetud ja proovitud erinevaid variante. Saime juba omajagu mõtteainet.»

Seekord on taas ehitatud Aspenisse väljakutseid pakkuv rada. Kui suuri hüppeid on taas kolm, siis just reilidel on pakutud sportlastele uudseid ja põnevaid lahendusi.

«Nagu esimesel päeval ikka, siis rada kergelt ehmatas, et mida nüüd siis sportlastelt oodatakse,» tunnistas Tõnis Sildaru.

Kui Big Airi mäge eestlanna eile veel proovida ei saanud, siis tänasest läheb lahti juba täisprogramm. Sildaru plaanib osaleda kõikidel pargisõidu ja Big Airi treeningkordadel. Tavapäraselt on ühe ala harjutuskorra pikkuseks 3 tundi.

«Kõik trennid teeme kindlasti kaasa, kuid võib olla mõnel piirdume 3 tunni asemel 2 tunniga, et füüsist võistlusteks säästa,» täpsustas Tõnis Sildaru.

Täna on Kelly Sildarul kavas nii pargisõidu kui ka Big Airi trenn. Lisaks on võistluse suurematele staaridele korraldatud ametlik pressikonverents ning ka seal peaks eestlanna kohal olema.