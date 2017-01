Eesti koondis lõpetas häiriva naisteteemalise sõnavõtu tõttu koostöö kogenud treeneriga

Plaser, kes oli varsemalt Eesti ragbikoondisega koostööd teinud, kirjutas oma Facebooki lehel nii:

«Eestis tehtud aborte on kokku 1.5 miljonit ja iga päev lisandub uusi mõrvareid. On naisi, kes teevad aborti, sellega tapavad kogu maailma enda ümber. Kui alguses pole tunda, muserdab see aastatega. Kuidas vaatad oma sündinud lastele otsa ja kiidad, et nemad on lotovõitjad ja juhuslikult “jumala mängimisest” pääsenud.

Abort jääb Sinu arstikaardile samamoodi nagu purjus sõitmine lubadele või kuritegu karistusregistrisse. See pole uhkuseasi!

Majanduslikud raskused!? Pakun, et õigem oleks öelda, et geneetilised raskused. Elu on rohkem väärt! Naised, hoidke elu!

Oot, aga mehed!? Kuidas mehed mahuvad võrrandisse? Ma pole kuulnud, et mõni naine oleks aborti teinud peale kunstlikku viljastamist, või on neid juhtumeid vàhe. Seega enamus abortidega on seotud ka mees. Jabur värk, mehed!»

Eesti Ragbiliit, kes pidi oma koondisega Plaseriga koostööd alustama ka uue hooaja eel, leidis tuntud maadlustreeneri sõnavõtu olevat ebasobiva ja nii katkestati temaga koostöö. Ragbiliidu Facebooki lehel tehtud avalduses teatati otsuse kohta nii:

«Pidime alustama Veebruaris hooajaks ettevalmistust Korrus 3-s maadlustreeningutega, paraku viimaste päevade väljaütlemised sotsiaalmeedias viisid selleni, et olime sunnitud selle koostöö lõpetama. Koondise managemendilt tuleb peatselt uut infot treeningute alguse kohta.

Alustuseks soovime tänada Martin Plaserit ja Korrus3-e suurepärase ettevalmistuse eest, mis aitas meil Eesti ragbikoondisega möödunud hooaja lõpetada 3. divisjoni võiduga. Hindame kõrgelt nende entusiasmi ja tahtejõudu Korrus3 loomisel ja arendamisel - tänu sellele on paljud noored leidnud tee maadluseni, ja spordini laiemalt. Mida me kahjuks nõnda tänuväärseks ei pea, on mõningad Martin Plaseri viimaste päevade väljaütlemised ja seisukohad sotsiaalmeedias.

Nii klubide kui alaliidu tasandil laiemalt näeb Eesti Ragbi Liit ennast muuhulgas liikmete ning treenivate noorte väärtusraamistiku kujundaja- ja peegeldajana. Esiteks on ragbi maskuliinne spordiala ning lugupidamine naiste ja nende õiguste suhtes on (härras)mehelikkuse lahutamatu osa. Riik ei kastreeri rongaisasid ning nõnda ei ole ka riigi või ühiskonna roll naisele kui indiviidile dikteerida, mida ta peaks või ei peaks oma kehaga tegema. Teiseks on ragbi oma olemuses kaasav spordiala, kus osalema on oodatud kõik sõltumata sellest, kas nad on sünnipärased kodanikud. Nõutust on tekitanud ka mõned Tema varasemad seisukohad seoses koduvägivallaga ning (spordi)klubide rolliga selle ennetamises.

Tulenevalt diametraalsetest maailmavaatelistest erimeelsustest Eesti Ragbi Liidu ja Martin Plaseri isiklike arusaamade vahel, oleme kahjuks otsustanud lõpetada koostöö Korrus3-ga ning treenime järgnevatel hooaegadel iseseisvalt. Soovime neile edu edaspidstes ettevõtmistes.»