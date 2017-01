Esimene treeningpäev kujunes Sildarul raskeks, kuid edasised ennustused lubavad head

«Teisipäeval sadas lund ning olud olid keerulised. Keegi seetõttu rajal eriti ei punnitanudki,» rääkis Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru esimese harjutuskorras kohta.

Seekord on taas ehitatud Aspenisse väljakutseid pakkuv rada. Kui suuri hüppeid on taas kolm, siis just reilidel on pakutud sportlastele uudseid ja põnevaid lahendusi.

Täna hommikul on samuti Aspenis sadanud veel lund, kuid ilmateate kohaselt peaks nädala lõpus ilm paranema. Sildaru asub Aspenis Big Airis võistlustulle laupäeval ja pargisõidus pühapäeval.

«Ilmateade lubab nädala lõpuks ilusat ilma. Mägedes ei saa siiski selles veel lõpuni kindel olla,» tunnistas Tõnis Sildaru.

Senised võistlused on näidanud, et eestlannale sobivad stabiilsed ilmastikuolud, kuid võistlusoludes on ta oskuslikult hakkama saanud ka keeruliste oludega.