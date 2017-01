Pekingi olümpia esikaheksasse kerkinud Leibak: milleks rikkuda häid mälestusi?

Leibak tõdes Facebookis, et ei oska värskest «saavutusest» ülemäära suurde vaimustusse sattuda. «Sain täna teada, et veel üks kolmikhüppaja oli kasutanud dopingut Peking 2008 OMil. Seega ma saan nüüd öelda, et olen olümpia kaheksas naine – finalist! Mis tunnet see minus tekitab? Väikse muige ikka tekitab, aga pigem tekib küsimus, et milleks on vaja 8 aastat vanu proove lahti koukida ja rikkuda häid mälestusi? Ma olin rohkem õnnelik, kui teadsin, et Tatjana Lebedeva ongi lihtsalt nii võimas – minu kunagine iidol, kellega palju võistlusi koos võisteldud ja kellele vaatasin alt üles. No vot siis niimoodi...» kirjutas Leibak.

Lebedeva oli üks 31 Pekingis võistelnud sportlasest, kelle proov osutus järeltestimisel positiivseks. Jamaikalase Nesta Carteri dopingupatt tähendas näiteks seda, et ühest olümpiakullast jäi ilma sprindikuningas Usain Bolt, kes kuulus koos Carteri, Michael Frateri ja Asafa Powelliga Pekingis kuldmedali võitnud Jamaika 4x100 meetri teatenelikusse.

Naiste kolmikhüppe Pekingi esikolmikust on tänaseks oma medali säilitanud vaid kullanaine Francoise Mbango Etone. Kui Lebedeva jäi nüüd vahele turinaboli nimelise ainega, siis algselt pronksi võitnud kreeklanna Hrysopyi Devetzi proovist leiti eelmise aasta novembris stanozololi jälgi.