Postimehe video Aspenist: Kelly Sildaru kerkis X-mängude suurimate staaride sekka

Pressikonverentsi eel Sildaru küll pabistas, et üle 50-pealise ajakirjanike hulga ette astumine ei ole kõige lihtsam ülesanne, kuid hiljem võis ta rõõmsalt tõdeda, et midagi hullu ei olnudki.

Tänavuste X-mängude eel käisid naissportlastest ajakirjanikele aru andmas veel ameeriklannad Maddie Bowman, Jamie Anderson ja Chloe Kim.

Kui Sildaru on parim freestyle-suusatamise pargisõidus, siis Anderson on 4 X-mängude kuldmedalit võitnud lumelaua pargisõidus. Lisaks on Anderson Sotši olümpiavõitja.

23-aastane Bowman valitseb freestyle-suusatamise rennisõitu. Ehk tegemist on alaga, kus ka Sildaru ihkab tippu jõuda. Bowmanil on ette näidata 4 X-mängude kuldmedalit ja Sotši OM-kuld.

Praeguseks 16-aastane Kim on lumelaua rennisõidus võitnud 3 X-mängude kuldmedalit ning tema oli just enne Sildarut talviste X-mängude noorim kuldmedalist.

Meestest toodi meedia ette kanadalane Mark McMorris (4 kuldmedalit X-mängude pargisõidus ja 2 kuldmedalit Big Airis lumelaual) ning ameeriklased Danny Davis (2 kuldmedalit X-mängudel lumelaua rennisõidus), Torin Yater-Wallace (3 kuldmedalit X-mängudel freestyle-suusatamise rennisõidus), Bobby Brown (2 kuldmedalit X-mängudel freestyle-suusatamise Big Airi hüpetes ning 1 kuldmedal pargisõidus) ja Heath Frisby (3 kuldmedalit X-mängudel lumesaanisõidus).