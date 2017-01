Kregor Zirk kaalub liitumist Türgi ujumisklubiga

Energy Standardiga on liitunud juba mitmed ujumismaailmas ilma teinud ujujad nagu näiteks Chad Le Clos, kes võitis Rio Olümpial kaks hõbemedalit – nii 100 m liblikujumises kui ka 200 m vabaltujumises. Samuti on ujumisklubiga tutvumas käinud eestlase treeningkaaslane Ben Proud, kes kiidab klubi väga ning sõidab juba veebruari alguses Türki, et klubiga treenima hakata.

Ujumisklubis treenivad ka mitmed Zirki eakaaslased nii Venemaalt kui ka Ukrainast, nende hulgas näiteks Andrei Khloptsov, kes võitis 2016. aasta juunioride EMil 50 m liblikujumises kulla, Zirk oli sel distantsil kolmas. Seega on konkurents ujumisklubis väga tihe.

Energy Standardil paistab aga Kregor Zirki vastu tõsine huvi olevat ning kui ka 17-aastasele Zirkile klubi meeldib, siis alustab ta nendega treeninguid uuest hooajast ehk septembrist. «Võib juhtuda ka, et saan täiskasvanute MMi ja juunioride MMi vahelise aja juba nendega koos treenida,» rääkis Zirk. Viimase sõnul on ta treenerite ning klubi kohta uurinud ning talle tundub ujumisklubi väga professionaalsena. «Seal on kolm treeninggruppi – sprint, keskmaa ja pikemad distantsid. Ma loodan leida hea kombinatsiooni kahe esimese vahel. Sprindi treener ja klubi peatreener on James Gibson,» rääkis ta.