Johaugi dopinguistungi teise päeva kinnitus: suusaäss valetas eile

Nimelt väitis Johaug eile, et Norra suusaliit ei saatnud talle e-kirja, mis sisaldaks antidopingukursust «Puhas sportlane» ning seetõttu ei saanud ta selle sisu järgi toimida. Seevastu täna hommikul tunnistas Johaugi advokaat Christian Hjort, et norralannast suusatäht sai kõnealuse meili kätte juba poolteist aastat enne positiiise dopinguproovi avalikustamist.

«Nii, nagu ma eile ütlesin, ei mäleta ma selle kirja saamisest midagi, kuid nüüd mõistan, et see on ikkagi mulle saadetud,» rääkis Johaug. «Kahetsen seda. Nägin seda e-kirja eile õhtul, kuigi ma ei mäleta seda, millal ta minuni jõudis,» lisas ta.

«Puhas sportlane» sisaldab seitset õpimoodulit, mille läbimiseks kulub ligi pool tundi. Selle abil saavad sportlased ja nendega seotud inimesed tundma õppida antidopingureegleid ja sellega seonduvaid olulisi aspekte.