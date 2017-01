Eestlane osaleb Euroopa suurimal hipodroomil miljoni euro suuruse auhinnafondiga võistlusel

Jaanus Mikk tegi ajalugu ka Tallinna Hipodroomil 2016. aasta traavihooajal, kus esimese amatöörsõitjana saavutas hooaja parima sõitja (võidetud auhinnarahad) arvestuses kolmanda koha.

«Mulle on see tõeline väljakutse, kuna see on maailma suurimaid traavihipodroome. Sõidus on korraga 16 hobust ning amatöörsõidud on alati ettearvamatud, kuna hobused on loositud ning kaassõitjad tundmatud. 16 hobust auto taga on jube trügimine - positsioonivõitlus. Loosimisel mul vedas, sain kolmanda stardikoha, kuid hobune kellega ma sõidan, ULYSSE DE LA BASLE, ei kuulu paraku favoriitide hulka. Amatööridel on tähtis stardist hästi minema saada, kuna üksteist ei teata ja pärast on keeruline positsiooni parandada,» rääkis Mikk.

1 000 000 eurose auhinnafondiga traavivõistlus, Prix de Amerique, kus kohal kõik maailma absoluutsed tipphobused ja -sõitjad, toimub pühapäeval Prantsusmaal.