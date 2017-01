Norra koondisest üllatuslikult välja jäänud Northug pääseb nädalavahetusel siiski MK-etapil starti

Northug, kes jäi esialgu n-ö varulisti, pääseb Falunisse tänu Didrik Tönsethi haigestumisele. Norra väljaandes VG kirjutatakse, et Tönsethi vaevab toidumürgitus. «30 km klassikatehnika on üks Didriku lemmikdistantse, kuid tuleb mõelda pikemalt ning teda ülejäänud hooaega silmas pidades mitte kurnata,» ütles koondise peatreener Tor Arne Hetland.

Käesoleval hooajal osales Northug MK-sarjas viimati 3. detsembril, kui sai Lillehammeris 10 km distantsil 51. koha. «Ootame, et ta sõidaks end Falunis esikümnesse, kuid eelistame loomulikult võitu,» lausus Hetland.

Falun on Northugi karjääris tähtsal kohal, sest just seal võitis ta oma esimese MK-etapi. «See saab lõbus olema. Usun, et rootslased tahaksid kindlasti kodus võita, kuid teen nende elu raskeks,» rääkis Northug oma tagasituleku kohta.