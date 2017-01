Bolti medalisaaga võib venida pikaks

Jamaica kaotas teatejooksu olümpiakulla Nesta Carteri positiivse dopinguproovi tõttu, mille karistus eilsest ametlikult jõustus. See tähendas ühtlasi, et olümpiakullata jäi ka seni üheksakordse olümpiavõitja tiitlit kandnud Usain Bolt. Lisaks kuulusid Pekingi kuldsesse teatenelikusse veel Michael Frater ja Asafa Powell.

«Peame otsustama, millise tee me ette võtame,» andis Jamaica Olümpiakomitee juht Mike Fennell mõista, et teemaga kavatsetakse kindlasti edasi tegeleda. «Tegemist on meeskonnaga ning me oleme huvitatud, et kõigil tiimi liikmetel oleks võimalus oma nimi puhtaks pesta.» Lisaks kinnitas Carteri advokaat, et sportlane kaebab otsuse veel ka isiklikult rahvusvahelisse spordiarbitraaži.