Ecclestone ei kavatse võitluseta lahkuda ning loob 2019. aastaks eraldiseisva sarja?

Ligi 40 aastat vormel-1 sarja juhtinud Ecclestone’i viimane tööpäev kuningliku sarja juhina oli esmaspäeval, mil USA meediahiid Liberty Media omandas vormelisarja enamusosaluse. Kuigi Ecclestone’ile pakuti vormel-1 aupresidendi kohta, polnud mees veel esmaspäeval kindel, mida see endast üldse kujutabki. Seega ei osanud ta vastata ka ajakirjanike küsimusele, kas ta selle koha vastu võtab.

Vormelimaailma telgitagustega kursis olev Benson on aga kuulnud, et Ecclestone ei plaani pensionipõlve nautima jääda. «Olen kuulnud usaldusväärsetelt allikalt, et Ecclestone kavatseb vastu võidelda ning loob 2019. aastaks konkureeriva võistlussarja,» säutsus ta Twitterisse. Sama info on ka tunnustatud vormeliajakirjanikul Peter Windsoril, kelle sõnul küsiti täna ühelt vormelikuulsuselt, kuidas Ecclestone’il läheb. Selle peale oli kuulsus vastanud, et ta loob oma eraldiseisva sarja. «Ärge naerge,» lisas Windsori säutsu lõppu.