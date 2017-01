Mikkelsen loodab uue generatsiooni Volkswageniga startida Portugalis

Mikkelsen jäi töötuks pärast seda, kui Volkswagen teatas eelmise hooaja lõpus, et loobub MM-sarjas võistlemast. Kuna Volkswageni uudise avalikukstuleku ajal olid peaaegu kõik kohad teistes tiimides kinni, tuli norrakal samm tagasi astuda ning hooaega Škoda ridades alustada.

Kuigi Volkswagen loobus tehasetiimina MM-sarjas võistlemisest, viidi teatavasti lõpule 2017. aasta Volkswagen Polo WRC auto arendus. Viimasel ajal on taas räägitud, et asjaolude kokkulangemisel võib Volkswagen uue põlvkonna WRC auto juba sel hooajal ralliradadele tuua, kuid seda eratiimi värvides.

«Minu suur eesmärk on võidelda end järgmiseks hooajaks tehasemeeskonda. Sel hooajal tahame aga kolm rallit kaasa teha 2017. aasta Pologa. Lootsime, et saame seda teha juba Rootsis, aga auto ei saanud õigeks ajaks homologeeritud. Seega töötame nüüd Portugali ralli kallal,» lausus Mikkelsen Autospordile.

Monte Carlos WRC2 klassi mäekõrguselt võitnud Mikkelsen on 2017. aasta Pologa tuttav, sest veetis ohtralt tunde seda testides. «See on ainus auto, millega ma oskan sõita. Ma väga soovin sellega võistelda. Loodan, et see saab reaalsuseks,» jätkas norrakas.

Küll aga nõuab uue generatsiooni Polo garaažist väljasaamine suurt rahakotti. «Pean selleks sponsorid leidma. Peame homologeerimiseks selgeks tegema, mida me teha saame,» tõdes Mikkelsen.

Eelmisel nädalal said Monacos kõik tehasetiimid kokku ning arutasid Rahvusvahelise Autospordiliiduga Volkswageni hilist homologeerimissoovi. Kuigi otseselt keegi selle vastu polnud, nõudsid tehasetiimid Volkswageni plaanide kohta rohkem informatsiooni. Praegu pole veel selge, milline eratiim Volkswagenilt autot rendiks. Portugali MM-ralli on võistluskalendri järjekorras kuues ning see sõidetakse mai lõpus.