Võigas video: korvpalluri silm tuli silmakoopast välja

Lauavõitluses silma vigastanud Mitchell nägemist ei kaotanud ning õnnetust võib lugeda õnnelikuks. «Ta taastus kiiresti ning ta on juba kodus, kuid homme vaatavad arstid ta veel üle. Pärast sellist vigastust on see muidugi väga hea uudis,» ütles Mitchelli koduklubi Breakersi peamänedžer Dillon Boucher.

Neli aastat USAs Virginia ülikoolis korvpalli mänginud Mitchell mängis enne Uus-Meremaale siirdumist NBA suveliigas. Korvpallur ise võttis olukorda rahulikult. «Aitäh heade soovide ning palvete eest. Olen kodus ning nägemine on alles. Homme pean veel arsti juurde minema,» kirjutas ta Twitterisse, kus viskas silmaemotikoni kasutades ka nalja. Mitchelli kahjuks tuli aga tema kodumeeskonnal vastu võtta 81:94 kaotus.

... too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow