Treener Tobreluts põhjendab Grete Gaimi MMilt eemalejäämist: ta pole piisavalt heas seisundis

Hochfilzenisse sõidavad naistest Johanna Talihärm, Kadri Lehtla ja Kristel Viigipuu ning teatevõistluseks liitub naistekoondisega Meril Beilmann, kes murdis suve lõpus reieluukaela.

Eesti koondise juhendaja Indrek Tobreluts põhjendas otsust sellega, et Gaim pole praegu lihtsalt piisavalt heas seisundis. «Mitte, et Kristel Viigipuu oleks temast viimastel etappidel oluliselt parem olnud, aga Grete seis pole praegu tõepoolest kuigi hea. Ta jääb MMi ajaks koju treenima ja loodab vormi parandada, et hooaja viimastele MK-etappidele minna,» ütles Tobreluts Postimehele.

Grete Gaim (esiplaanil) Foto: Tairo Lutter

«Meil ei ole teatesõidus suurt eesmärki ja viimastel etappidel pole me isegi viimast teatevahetust sõitma pääsenud. Tõsi, MMil on Johanna Talihärm USAst tagasi ja seega loodame teatesõidus senisest paremini esineda. Meril Beilmannile oleks teatesõit pärast pikka võistluspausi heaks soojenduseks ja hooaja lõpus tahab ta end näidata ka MK-etappidel,» lisas ta.

Meestest kuuluvad koosseisu Rene Zahkna, Kalev Ermits, Kauri Kõiv ja Roland Lessing, viienda mehena on MMi meeskonda nimetatud Martin Remmelg. Pikka aega viirushaiguse küüsis olnud Ermits käis Tobrelutsu sõnul taas terviseuuringutel ja kui need näitavad, et Ermits pole MMiks võitlusvõimeline, saab koondises suurema rolli Remmelg.