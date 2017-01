Viiekordne NBA tšempion jäi ühe hommikuga ilma kõikidest meistrisõrmustest

Politseiametnike sõnul teatas Fisher esmaspäeva hommikul, et lahkus majast kell 7.30 ja kolme tunni pärast koju naastes oli ta kohe aru saanud, et majja on keegi sisse murdnud.

42-aastane Fisher lõpetas mängijakarjääri 2014. aastal ja asus seejärel New York Knicksi peatreeneriks. 2016. aastal alguses sai ta Knicksi presidendilt Phil Jacksonilt kehvade tulemuste tõttu aga hundipassi.

Lakersi ajal oli just Jackson Fisheri juhendajaks ja duo tuli meistriks aastatel 2000-2002 ja 2009-2010. Fisher polnud Lakersis Kobe Bryanti, Shaquille O'Neali ja hiljem Pau Gasoli kõrval kunagi esimese suurusjärgu täht, aga stabiilse algviisikumehena andis ta tiitlitesse siiski märkimisväärse panuse.