Robert Harting lõpetab karjääri juba järgmisel aastal

«Ootan väga seda ja järgmist hooaega, aga siis hakkan võistlusi kõrvalt jälgima,» rääkis Harting intervjuus väljaandele Leichtathletik.de. Et 2018. aastal toimub kergejõustiku EM Berliinis, on Hartingu sõnul just seal hea võimalus edukale sportlaskarjäärile punkt panna.

Kuigi paljud kettaheitjad, sealhulgas Gerd Kanter ja Virgilijus Alekna, on medaliteni küündinud ka üle 35-aastaselt, siis 32-aastane Harting on viimasel ajal maadelnud raske põlvevigastusega. Rio olümpiaks jõudis ta küll normaalsesse vormi, aga kvalifikatsioonis pidi sakslane leppima alles 15. kohaga ja lõppvõistlusele ei pääsenud.

Küll tuli ta 2012. aastal Londonis olümpiavõitjaks ja maailmameistriks on ta kroonitud kolmel korral (2009, 2011, 2013). Kettaheitemaailm ei jää 2018. aastast siiski ilma Hartingu nimeta - Roberti kuus aastat noorem vend Christoph võitis Rios hõbeda ja loodab õige pea astuda 70-meetri meeeste klubisse.