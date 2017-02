Postimehe otsepilt: Pärnu alistas viiegeimilises trilleris Järvamaa

Pärnu parim punktitooja oli 24 punkti kirja saanud Aleksandrs Kudrjašovs, Sander Rätsep panustas võitu 16 silma. Kaotajatele tõi Virko Vantsi 24 punkti.

Kolme punkti järele läinud Pärnu naaseb Paide spordihallist kahe punktiga. «Me ei plaaninud siin punkti kaotada, aga Järvamaa hakkas kaitses järjest paremini mängima. Kolmas geimis oli meie rünnak väga hea, aga see vahe kujunes kuidagi väga suureks,» kommenteeris Pärnu peatreener Keel mängu.

«Pärast kolmanda geimi kaotust, ei saanud me neljandas enam jalgu alla. Viiendas geimis jäädi mängu lõppu ootama ning siis tulid mingisugused imelikud vead sisse,» jätkas Keel. «Meie elu muutus nüüd raskemaks. Vilnius on tagant tuhinaga tulemas.»

«Meil on positiivsed emotsioonid. Enne mängu käis treeningutel mõte peast läbi, et võtaks mõnelt suurelt skalbi. Täna see ei õnnestunud, aga see punkt on play-off koha võitluse mõttes oluline. Müts maha meeskonna ees, tõestasime, et meiega tuleb arvestada,» kommenteeris mängu Järvamaa peatreener Laimons Raudsepp.

Enne mängu:

Pärnu hoiab tabelis 41 punktiga Tartu ja Tallinna Selveri järel kolmandat kohta. Järvamaa on 18 punktiga tabelis 11. positsioonil. 27. oktoobril peetud kohtumises alistas Pärnu kodusaalis Järvamaa 3:1.