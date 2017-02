Eesti langes Davis Cupil konkurentsist

Paarismängus olid Kenneth Raisma ja Mattias Siimar vastamisi Ruan Roelofse ja Raven Klaaseniga. Kuigi eestlased suutsid avaseti 7:6 (4) võita, kaotati järgmised kolm setti 3:6, 4:6 ja 5:7. Ühtlasi tähendas see, et Eesti minetas võimaluse edasi pääseda, sest esimese voorust viinuks edasi kolm võitu. Pühapäeval on kavas veel kaks üksikmängu.

Eilses avamängus oli Eesti esinumber Jürgen Zopp sunnitud kõhulihasevigastuse tõttu Nicolaas Scholtzile loobumisvõidu andma, Vladimir Ivanov kaotas aga 4:6, 3:6 ja 2:6 Lloyd Harrisele.