Rapla tunnistas TLÜ/Kalevi paremust, hollandlasest leegionär piirdus kahe punktiga

TLÜ/Kalev alistas võõrsil Rapla Avise 70:63. Kalevi resultatiivseim oli 18 punkti visanud Kristo Saage. Oma debüüdi Rapla eest tegi ka hollandlane Jito Kok, kes viibis platsil 18 minutit ning sai kirja 2 punkti ja 2 lauapalli. Mõlemad punktid viskas mees vabavisetest. Rapla parim oli Rasham Suarez, kes viskas 18 punkti.

Tasavägiseks kujunes mäng Pärnu ja Tartu Ülikooli vahel, kust võitjana väljus võõral väljakul mänginud Tartu. 67:62 tulemusega lõppenud mängus oli võitjate resultatiivseim 19 punkti visanud Tanel Sokk. Pärnu eest viskas enim punkte Norman Käbin, saades kirja 14 silma.

«Mäng kujunes kinniseks, pallikaotusi oli mõlemal poolel vähe ja probleeme oli visketabavusega, mis nii mõneski mehes kindlasti ebakindlust süvendas. Mõlemalt poolt siiski soliidne mäng. See, et lõpu otsustasid meie kogenud mehed, on loogiline – treenerina loodan ikka sellistel hetkedel just nende kogemustele,» lausus Tartu peatreener Gert Kullamäe pressiteate vahendusel.

TTÜ ja Rakvere Tarva vaheline mõõduvõtt lõppes TTÜ 92:86 võiduga. TTÜ parimana tõi Nikola Vujovic meeskonnale 22 silma. Seitsme mehega mänginud Rakvere parim oli 23 punkti visanud Siim-Markus Post. Raplast Rakverre siirdunud Karl-Johan Lips viibis väljakul 32 minutit ning viskas 14 punkti.

TURNIIRITABEL