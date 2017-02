Maailma edetabelis teiseks tõusnud Rosenberg: see tegi rõõmsaks küll

Rosenberg ütles, et vorm on viimasel ajal hea ning seadis seetõttu Tallinna mõõduvõtul eesmärgiks koguda 5900 punkti. «See sai täidetud ning võin öelda, et oli õnnestunud võistlus. Trennis on paar kuud olnud väga hea minek. Häälestasin end juba varakult, et pean siin 5900 punkti tegema. Selline motivatsioon mulle sobib, kui olen võtnud kindla summa, siis tunnen, et pean selleni ka jõudma,» sõnas ta.

«Kui sain teada, et olen maailma edetabeli teine, siis tegi rõõmsaks küll. Aga EMile veel mõelda ole jõudnud, sinna veel kuu aega treenida ka,» lisas sportlane.

Kõige suuremat rahulolu pakkusid 60 meetri jooks ja kõrgushüpe, kripeldama jäid tõkkejooksu ja kuulitõuke tulemused. Rosenbergi seeria Tallinnas: 60m jooks 7,01; kaugushüpe 7.25; kuulitõuge 13.62; kõrgushüpe 2.13; 60m tõkkejooks 8,37; teivashüpe 4.87; 1000m jooks 2.42,96.

Teise koha võitis austerlane Dominik Distelberger 5939 punktiga ja kolmanda jaapanlane Akihiko Nakamura 5714 punktiga.

Märtsi alguses Zagrebis toimuv sise-EMile on hetkeseisuga pileti taganud veel neli eestlast: Marek Niit, Ksenija Balta, Liina Tšernov ja Maicel Uibo.