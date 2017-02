Meistrite liiga päevik: kas sel hooajal tehakse lõpuks ajalugu?

Postimees vaatab kaheksandikfinaalide eel otsa konkurentsi jäänud 16 meeskonnale ning vaatab, kellel on suurimad võimalused tiitli võitmiseks.

1. Madridi Real

Real on Zinedine Zidane käe all mänginud suurepäraselt ja selle tunnistuseks võidetigi ju kevadel Meistrite liiga. Ka sel hooajal on jätkatud heas hoos. Hiljuti lõppes küll nende ülipikk kaotusteta seeria, kuid seejärel on taas saadud ree peale.

Koduliigas on Real mänginud sel hooajal ülimalt kindlalt ning selle tunnistuseks hoitakse seal ka esikohta. Suurimat konkurenti FC Barcelonat edestatakse küll ainult 1 punktiga, kuid see-eest on neil 2 mängu varuks.

2. Müncheni Bayern

Bayern ei saanud Carlo Ancelotti juhendamisel enda mängumootorit kohe kõige paremini tööle, kuid tundub, et Münchenis hakkavad asjad aina rohkem paika loksuma. Meistrite liigas on neil kindlasti sihiks ainult võit.

3. FC Barcelona

Lionel Messi. / Foto: Scanpix

Lionel Messi juhtimisel on Barcelona alati kõigeks võimeline, kuid sel hooajal on Barcelona komistanud harjumuspäratult palju. Rünnakul on Luis Suarez olnud sel hooajal Messile vääriliseks partneriks, kuid kindlasti oodatakse rohkemat Neymarilt. Kui nimetatud kolmik peaks saama täistuuridel hoo sisse, siis on nende jaoks muidugi kõik võimalik.

4. Madridi Atletico

Atletico on Meistrite liigas kinnistanud end juba tõelise suurjõuna ja tiitliheitluses tuleb nendega taas tõsiselt arvestada. Suurtest soosikutest võib Atletico olla kõige rohkem rahul ka kaheksandikfinaali loosiga, mis tõi neile vastaseks Leverkuseni Bayeri.

5. Torino Juventus

Sel hooajal on Juventus Itaalia liigas komistanud ehk tavapärasest rohkem, kuid tegemist on meeskonnaga, keda ei saa mingil juhul alahinnata. Paul Pogbat küll enam tiimis ei ole, kuid heal tasemel mehi jagub meeskonda kõvasti ning Juventus on ikka paistnud vajadusel silma hea distsipliiniga.

6. Manchester City

Hooaja alguses oodati Inglismaa suurklubilt palju ning Pep Guardiola juhendamisel algaski kõik suurepäraselt. Elu on aga näidanud, et asjad ei kipu liiga libedalt minema ning nii on ka ManCity teele tulnud ette rohkelt takistusi. Kuna Inglismaa meistritiitel kipub juba käest libisema, siis seda rohkem on põhjust pingutamiseks aga Euroopas.

7. Sevilla

Eelmisel hooajal ebaõnnestus Sevilla Meistrite liigas totaalselt, kuid tänavu esinetakse palju küpsemalt. Ka koduses liigas on Sevilla saanud oma mängumasina hästi tööle ning nii võib ehk varsti Hispaania kontekstis rääkida juba neljast tiimist, keda tuleb Meistrite liigas tõsiselt jälgida.

8. Dortmundi Borussia

Aastase pausi järel taas Meistrite liigas mängiv Dortmund on Euroopas olnud ikka heas hoos ja suuri tegusid võib neilt oodata ka tänavu. Siiski võib Dortmund olla küllaltki ebastabiilne – suured ja kaalukad võidud võivad asenduda ootamatute kaotustega. Kaheksandikfinaali loosiga võivad nad aga rahul olla, kuna heidelda tuleb Lissaboni Benficaga.

9. Monaco

Radamel Falcao. / Valery Hache/AFP/Scanpix

Prantsusmaa klubi on sel hooajal olnud kindlasti positiivne üllataja nii koduses liigas kui ka Euroopas. Prantsusmaal hoitakse PSG ees tabelis esikohta ning ka Meistrite liigas võideti enda alagrupp. Taas on hoogu läinud Radamel Falcao ning kaheksandikfinaalis on nad Manchester Cityle tõsine konkurent.