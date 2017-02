Sebastien Ogier: konkurentide tegelik potentsiaal on veel teadmata

«Rootsi ralli on võistlus, mida ma tõeliselt naudin. Seal on uskumatud kiirused ning kihutada tuleb lumel ja jääl. Uute autode tuleku järel võimendub kõik eelnevas lauses öeldu,» sõnas Ogier meediale.

«Rootsi ralli on kurikuulus selle poolest, et pidevalt käib heitlus sekund-sekundis,» teatas prantslane. «Meil oli hooajale ideaalne start, kuid kõik meeskonnad on võimelised Rootsis võitma. Peame andma endast parima, et jõuda taas poodiumile.»

Samas tunnistas Ogier, et tõenäoliselt saab Rootsis konkurentidest juba parema ülevaate. «Ma saan aru, et võime olla avaetapi järel enesekindlad, kuid samal ajal peame jätkama pidevalt head tööd,» sõnas ta. «Me ei ole veel näinud kõikide tegelikku potentsiaali. Seega ootan väga konkurentsitihedat rallit.»