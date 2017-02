Mida teha rahulolematusega – jalgpalli MM-finaalturniiri näitel

MM-finaalturniiril osalevate koondiste arvu suurendamine on kahtlemata kompromiss erinevate maailmajagude huvi, sportliku taseme ja loogika ning finantsmudeli vahel. Usun, et sportlik tase ja loogika on enim arvesse võetud. Jalgpalli traditsioonide eest seistakse – märgilise tähendusega on, et jalgpallikoondiste särgid on ainsad, kust ei leia reklaamlogosid.

Tüüpiline rahulolematus

Rahulolematus on hea kaaslane vaid siis, kui sellest tekib tegevus olukorra muutmiseks või lahendamiseks. Rahulolematus rahulolematuse pärast jätab paigal tammuma.

Spordis on tihti rahulolematust. Näiteks siis, kui treener, mängija või pealtvaataja ägestub kohtuniku otsuse peale. Või siis, kui klubi pole rahul liigas saavutatud kohaga. Tihti juhtub, et pealtvaatajad-kaasaelajad ei mõista sportlaste või treeneri otsuseid: miks pandi platsile just see mees? Pole haruldane ka see, et sportlane hindab enda taset kõrgemalt kui kõrvaltvaatajad.

Kõigis nendes olukordades tuleks osata rahulolematus kanaliseerida. Kas rahulolematus kohtuniku otsusega tulenes sellest, et mängija, treener või pealtvaataja ei teadnud reegleid, jälgis olukorda pinnapealselt või eksis tõesti kohtunik? Isegi kui kohtunik eksis, siis milline oleks treenerile õige käitumine, et oma ülimale eesmärgile – oma võistkonna võidule – kaasa aidata? Tihti näeme, kuidas klubi soovib teha rohkem, kui reaalsed võimed lubavad – järgneb rahulolematus saavutatud kohaga.

«Ma ju andsin endast kõik, aga ikka kaotasime meistritiitli!» mõtleb klubijuht ja kipub põhjuseid otsima väljastpoolt. Aga kas klubil olid ikkagi kõik vajalikud komponendid olemas, et üldse kullale konkureerida? Kas igast võistkonnast peab üldse saama meistritiitlile konkureeriv klubi või võib rahulikult jätkata ka asjaliku harrastussatsina?

Omaette teema on spordiala jälgivate inimeste hinnangud oma lemmikutele. Miks seda treenerit juba ei vallandata, ahastavad fännid. Otsustajate roll on teha kõik, et oma tegusid poolehoidjatele põhjendada, kuid vastutus on ka kaasaelajatel, kes peavad kriitika läbi mõtlema.

Olukorras, kus sportlane on rahulolematu palganumbriga või ootab asjatult siirdumist kõrgel tasemel välisklubisse, kipuvad unistamine ja reaalne karjääri planeerimine segi minema. Eneseanalüüs ja järgmiste sammude paikaseadmine on siin kesksel kohal, ent kui latt panna kohe kättesaamatusse kõrgusesse, siis on lihtne langeda iseenda seatud lõksu ja pinge all murduda. Alles arenevat sportlast ei aita kiirkorras tippu vaid see, kui talle pannakse ette ülesanne saada paari aastaga maailma parimaks või kui ta seda endale sisendab.

Suur rahulolematuse allikas võib olla informatsioonipuudus või lihtsalt valeinfo, praegusel ajal ka info üleküllus ja õige teabe leidmine, süvenemine.

