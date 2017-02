Otse: probleemidest jagu saanud Tänak jätkas Rootsis hea hooga ja kerkis kolmandaks

Rootsi MM-rallile anti avalöök eile õhtul, kui sõideti 1,9 km pikkune Karlstadi publikukatse. Ott Tänak ja Martin Järveoja näitasid seal neljandat aega ning tänasel avakatsel said kirja kolmanda aja, mis aitas üldarvestuses kerkida teisele kohale. Ralli kolmanda katse järel kurtis Tänak, et tal tekkisid probleemid käiguvahetusega, mistõttu langes eestlane üldarvestuses kuuendaks. Neljanda katsel järel kerkis Tänak viiendaks, viienda katse järel ehk pärast teeninduspausi, kus vahetati välja tema käigukast, jätkas eestlane heas hoos ja on kokkuvõttes kolmandal kohal. Kokku on tänasel rallipäeval kavas seitse kiiruskatset, Postimees hoiab lugejaid ralli käiguga jooksvalt kursis!