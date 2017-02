Karistus selge: dopingupatusele Johaugile määrati 13 kuu pikkune keeld

Johaugi karistus on kuu võrra lühem kui see, mida talle nõudis Norra Antidoping. Seega saab Johaug suusarajale naasta tänavu 18. novembri, mis jätab talle piisavalt aega, et valmistuda 2018. aasta 9. veebruaril algavateks Pyeongchangi olümpiamängudeks. «Esmase reaktsioonina on meil hea meel, et komitee arvates lasub vastutus rikkumise eest sportlasel. See on kahtlemata antidopingu jaoks positiivne,» sõnas Norra Antidopingu Liidu esindaja Niels Kiær, kes oli jaanuarikuisel protsessil süüdistaja rollis.

Johaug kommenteeris otsust nii: «Mõistan, et dopinguvastased reeglid peavad olema karmid, aga ikkagi tundub ebaõiglane, et saan huulekreemi kasutamise eest 13 kuu pikkuse võistluskeelu. Kavatsen järgmised paar päeva oma advokaadiga nõu pidada, mida järgmisena teha.»

Tänases otsuses öeldakse, et Johaug soovis kindlasti selgelt vähem kui aasta pikkust karistust, väites, et pikem võistluskeeld oleks ebaproportsionaalne. Spordiliidu hinnangul ei oleks vähem kui aastane keeld aga kooskõlas Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) senise praktikaga. «Proportsionaalsuse teema oleks võinud tõstatada vaid juhul, kui esialgne karistus oleks ulatunud üle 16 kuu ja tal poleks olnud võimalust olümpiamängudel osaleda,» märkis Spordiliit.

Väljanne VG rääkis Johaugiga kaks nädalat tagasi Ullevaali staadionil toimunud dopinguprotsessil ja küsis ka toona, mida suusatäht arvaks 12-kuulisest või 14-kuulisest karistusest. «Minu jaoks oleks neil ülisuur vahe,­» sõnas Johaug toona. «Esimesel juhul saaksin novembris Beitostølenis võistelda, teisel juhul puuduks mul aga võimalus olümpiamängudeks korralikult valmistuda.»

Tänase otsuse saavad soovi korral edasi kaevata nii Johaug ise, Norra Antidoping, Rahvusvaheline Antidopingu Liit (WADA) kui ka Rahvusvaheline Suusaliit (FIS). Johaug sai võistluskeelu keelatud ainet klostebooli sisaldava Trofodermini nimelise kreemi kasutamise eest, kui ta määris seda päikesest põletada saanud huultele. Kreemi andis Johaugile väidetavalt Norra koondise arst Fredrik Bendiksen.