Latvala tõusis MM-sarja liidriks, Tänak kindlustas kolmandat kohta

Rootsi rallilt lausa 30 punkti (25 punkti üldvõidu ja 5 punkti punktikatse võidu eest) teeninud Latvala on kahe MM-ralliga kogunud 48 punkti ja valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogier'i edestab ta nelja silmaga. Et Tänak sai punktikatsel alles 7. koha, siis ei õnnestunud Tänakul Ogier'iga vahet vähendada. Vastupidi, kui varem oli prantslane edu eestlase ees 10 punkti, siis nüüd on see 11.

Sõitjate arvestus:

Jari-Matti Latvala (Toyota) 48 Sebastien Ogier (M-Sport) 44 Ott Tänak (M-Sport) 33 Dani Sordo (Hyundai) 25 Craig Breen (Citroen) 20 Elfyn Evans (M-Sport) 18 Stephane Lefebvre (Citroen) 10 Thierry Neuville (Hyundai) 8

Meeskondlik arvestus:

M-Sport 73 Toyota 53 Hyundai 40 Citroen 26

MM-sarja järgmine etapp peetakse 9.-12. märtsini Mehhikos.