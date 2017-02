Tänak pärast finišit: hooaja algus on igati korda läinud

«Suretasin ristmikul mootori välja ja jäin mõneks ajaks pidama,» rääkis Tänak ralliraadiole punktikatsel juhtunud äpardusest. Kahe vaheajapunkti järel oli ta liikumas teise-kolmanda koha tempos, mis oleks Tänakule toonud vastavalt neli ja kolm punkti juurde.

«Üldiselt oli hea nädalavahetus. Startisime reedel üsna eesotsast ja tee puhastamine oli minu jaoks uus kogemus. Eile olime juba kiiremad ja see teeb meie enesekindlusele ainult head. Teame, milles peame paremaks minema. Sain Rootsist hea tunde ja Mehhikos on juba uus khutamine. Hooajale on tehtud igati hea algus,» lisas ta.

MM-sarja kokkuvõttes on Tänak 33 punktiga kolmas. Liidriks tõusis Jari-Matti Latvala 48 silmaga, teisel kohal on Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier 44 punktiga.

Another strong result for @OttTanak at this weekend's @RallySweden - second overall and securing another double podium for the team! #WRC pic.twitter.com/01QZ7SlGh5