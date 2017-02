Autogramme jaganud Sildaru: mulle sooviti edu ja öeldi, et jätkaksin samas vaimus

«Seda ma ei lugenud, mitu autogrammi ma andsin, aga neid oli väga palju. Mõned olid tuttavad, aga palju oli ka neid, keda ma ei teadnud,» rääkis Kelly, kellele autogrammide jagamine on vägagi tuttav.

Võrreldes autogrammide jagamisega X-mängudel, oli kodune sessioon mõnevõrra erilisem. «Siin on ikkagi eestlased, see on natuke erilisem. Kõik soovisid mulle edu ja ütlesid, et jätkaksin samas vaimus. See oli päris hea tunne,» ütles Kelly.

Kiviõlis võistleb Kelly ka meeste arvestuses, kuid ise ta seda võistlemiseks päris nimetada ei taha. «Pigem sõidan koos sõpradega. Me kõik teame teineteist. Mul ei ole sellist tunnet, et tahaksin võita, tahan vaid mõnusalt aega veeta,» jätkas Kelly.