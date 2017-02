Margus Kiiver Tänaku rallivõidust: küll see ka lõpuks tuleb

«Väljastpoolt jäi meie meeste sõidust väga hea mulje – kus sai rünnata, seal nad ründasid, kus aga kõik asjad ei klappinud või Jari-Matti Latvala oli lihtsalt selgelt parem, seal sõideti kindla peale,» sõnas Kiiver. «Kiirus oli olemas, seda nägime eile ralli kõige kiiremal katsel, mille Ott võitis. Täna oli näha, et nii Tänak kui ka Ogier proovisid päeva esimesel katsel Jari-Mattit rünnata, aga see mees oli omaette klassist ja võttis teenitud võidu.»

Tänak tegi küll enda poolt pea eksimatu ralli, kuid aega röövisid käigukastiprobleemid reedestel hommikustel katsetel. «Rootsi on hirmkiire ralli ja see tähendab, et kõik sõidavad maksimumi peal ning kui teed vea, on seda väga keeruline tagasi võtta,» märkis Kiiver. «Rallisõbrana olen igatahes väga rahul, kihvt võistlus oli! Võit oli taas käeulatuses, aga küll ta ka lõpuks tuleb.»