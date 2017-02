Urmo Aava: Toyota on üllatanud, Hyundai on kiireim, Tänak aga küps

«Väga küps sõit tema poolt. Ta proovis küll tänasel esimesel katsel (Jari-Matti) Latvalale vastu saada, kuid sai aru, et soomlast täna ei püüa. Seejärel ta aga hullu panema ei läinud,» rääkis Aava.

Aava sõnul on Latvala ja Toyota kombinatsioon olnud tõeliseks üllatuseks. Hooaja eel ei oodatud Toyotalt suurt midagi, kuid Rootsis saadi kirja juba etapivõit.

«Toyota on mind kõvasti üllatanud. Olin hooaja eel nende osas väga skeptiline, ma ei uskunud nende edusse,» sõnas Aava, kelle sõnul on praegu kõige kiirem auto hoopis Hyundail.

«Hyundail on parim auto, kuid (Thierry) Neuville’il on olnud palju ebaõnne. Samas on Hyundail olnud mitu aastat juba suur eelarve. Minu teada oli nende eelarve isegi Volkswageni omast suurem,» lisas Aava.