Tugevam vaim lubab Nurmsalul seada suuri sihte

Nüüdseks on Nurmsalu võistluskarussellis tiirelnud juba kuu aega ning Oberstdorfi lennumäel saavutatud 30. koha järel saab ta tunnistada, et kokkuvõttes on seni läinud isegi loodetust paremini.

«Tegelikult puudus ju igasugune aimdus, kuidas võib minema hakata. Enesetunde põhjal võib öelda, et progress on toimunud,» tunnistas täna Pyeongchangi MK-etapi kvalifikatsioonis võistlustulle asuv eestlane. «Jalg on veel nõrk, kuid selles vallas võtabki töö aega. Õrn lootus on, et hooaja lõpuks läheb olukord juba paremaks. Võistluspaus oli suur. Organism ei lähe nii ruttu soovitud seisu. Tehnika on see-eest paigas.»

Suusahüppajate puhul on alati üks peamine jututeema kehakaal. Nurmsalu märkis, et vanusega on ka selle stabiilsena hoidmine muutunud tema jaoks lihtsamaks.

«Rasvaprotsent oli vahepeal isegi kriitiliselt madal,» avaldas ta. «Võrreldes varasemaga olen aga vanem ja vilunum. Mõistan oma keha paremini. Paus oli küll pikk, kuid tunnen, et olen nüüd professionaalsem. Olen suutnud rohkem süveneda, et mida ja milleks ma teen. Võib öelda, et katusealune töö on tugevam kui varem. Füüsilise poole pealt pean veel järeleaitamistundides käima.»

Kui vaim on tugev, tehnika korras ja füüsis vajab veel järeleaitamist, siis tuleb ka varustuse poole pealt samuti veel tööd teha.