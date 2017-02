Ametlik: Tartu maratoni avaüritused peetakse Haanjas

Lumepuuduse tõttu Otepää-Elva originaalrajal tehakse sõidud Haanjas üheksakilomeetrisel ringil. «Lumeolud Haanjas on head. Ringile annab peaaegu täies ulatuses sisse teha klassikajälje. Laiematesse kohtadesse tuleb kaks, kitsamatesse üks jälg,» rääkis võistluste direktor Indrek Kelk.

Eelmisel nädalal väljakuulutatud avatud raja distantsid ja teatemaratoni võistlusformaat on nüüdseks natuke muutunud. «Teatemaratoni esimene vahetus ja avatud raja ühisstardist sõitjad läbivad kahekilomeetrise stardipauna, mis on laiema rajalõigu peal ja eelkõige ohutuse ja sõidu turvalisuse huvides. Kõik järgnevad ringid sõidetakse ikka üheksakilomeetrisel ringil,» ütles Kelk. See tähendab, et Tartu teatemaratonil sõidetakse põhimõttel 11 km + 9 km + 9 km + 9 km, avatud rajal aga suusatatakse 38, 20 ja 11 kilomeetri pikkustel distantsidel.

13. veebruariks on avatud rajale registreerunud 147 suusatajat ning teatemaratonile 30 võistkonda. Põhipäeva pikemale distantsile on end kirja pannud 3010, lühemale aga 652 suusasõpra. Registreerimise lõpuni on jäänud vaid mõned päevad, selle kohta uuri lähemalt siit.