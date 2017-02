Sildaru jahib täna esimese eestlasena spordi-Oscarit

Monacos antakse auhind välja seitsmes kategoorias: aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, tagasitulek, läbimurre, ekstreemsportlane ja parasportlane. Kõigis on kuus kandidaati ja loomulikult on Sildaru nominent ekstreemsportlaste kategoorias.

Kui eestlase sattumine väljavalitute sekka on esmakordne juhus, siis samamoodi on näiteks freestyle-suusataja jõudmine nii kaugele samuti üsna harv nähtus. Nagu spordiga ikka, tegeletakse valdavalt suvealadega ja see peegeldub ka Laureuse auhindade puhul. Meestest on läbi ajaloo olnud kõige edukamad tennisistid ning naiste arvestuses kergejõustiklased. Ekstreemsportlaste konkurentsis on kõige rohkem võite noppinud surfarid – legendaarne Kelly Slater on koju viinud neli Laureuse auhinda. Teinekord mõeldakse ka veidike ebatraditsioonilisemalt: 2013. aastal võitis tiitli kosmosest alla hüpanud austerlane Felix Baumgartner.