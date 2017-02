Aasta spordifoto autor: olen püüdnud seda pilti saada juba 25 aastat

«Olen Grand Nationali kajastanud juba 25 aastat ning tunnen seda võistlust väga hästi. Töötasin ajaga välja rutiini, mis võimaldab mul võistlusest väga hea ülevaate anda. Kuna antud kohas kukutakse üsna palju, siis tavaliselt panin mõlemale poole aeda kaugeltjuhitavad kaamerad,» ütles Jenkinsi.

«Selles kohas on 1,5 meetri kõrgune takistus. Paljud hobused kukkusid seal, kuna ei suutnud takistust korralikult ületada. See hobune ei suutnud aga üldse hüpet sooritadagi ning tormas otse vastu aeda. Olen aastatega saanud palju häid fotosid, kuid ükski neis pole silmapaistvalt hea olnud. Esimest korda seda fotot vaadates mõtlesin isegi, et see tuli päris hästi välja,» jätkas ta.